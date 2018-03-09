Председатель стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен в ходе бюджетных слушаний в комитете Палаты представителей по вооруженным силам заявил, что США способны ответить на любою атаку с российской стороны. Видеозапись его выступления опубликована на сайте комитета.

«Мы готовы ко всем имеющимся угрозам, и никто не должен сомневаться в этом», — сказал Хайтен.

Как передает «Газета», по его словам, кроме массированной атаки на США, российская сторона не в состоянии предпринять что-либо, на что бы не смог ответить Вашингтон.

«Кстати, они (Россия — ред.) не знают, где находятся наши подводные лодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдем по этому пути», — добавил Хайтен.