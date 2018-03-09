Департамент жилищно-коммунального хозяйства Исполнительной власти Баку объявил тендер на отбор ряда услуг.

Как передает Интерфакс-Азербайджан, согласно объявлению ИВ Баку, тендер включает 5 лотов: закупку пневматического оружия и снотворных патронов (лот — 1), закупку автотранспортных средств специального назначения (лот-2), закупку лабораторного оборудования, лекарственных средств, спецодежды, сеток и сжимающих инструментов (лот-3), закупка продуктов питания и кормов (лот-4) и проведение реконструкции и ремонтно-строительных работ (лот-5).

Стоимость участия по каждому лоту тендера составляет 100 манатов.

Тендерные предложения принимаются до 27 апреля 2018 года. Вскрытие пакетов с тендерными предложениями состоится 30 апреля.