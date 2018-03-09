Сегодня первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с советником премьер-министра Японии по вопросам внешней политики Томохико Танигучи, передает АПА.
Сегодня первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с советником премьер-министра Японии по вопросам внешней политики Томохико Танигучи, передает АПА.
Дата: 2018/03/09 16:25
Раздел: Азербайджан
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