В грузинском селе Караджала, расположенном недалеко от границы с Азербайджаном, проживают преимущественно этнические азербайджанцы, исповедующие ислам. Именно здесь сто лет назад жила первая женщина-мусульманка, которая была избрана демократическим путем на официальную должность.

Об этом стало известно благодаря исследованиям грузинского историка Иракли Хвадагиани. А рассказывает об интересном историческом открытии журналист из Грузии Уильям Дунбар (William Dunbar) на страницах издания EurasiaNet, передает 1news.az.

Звали женщину Перихан Софиева. Однако о ней сохранилось мало данных, неизвестна даже точная дата ее рождения. Все, что сохранилось о Перихан – это ее подпись, вероятная фотография, могила, а также рассказы и воспоминания аксакалов села Караджала.

О Перихан вспоминают как о женщине с мужским характером, которая носила при себе маузер и курила трубку – образ, который даже в современное время трудно себе представить в патриархальном азербайджанском обществе.

Эпоха, в которой жила наша героиня, ознаменовалась большими политическими переменами и в Грузии в том числе. В 1918 году в условиях хаоса после Первой мировой войны и революции в России Грузия объявила о своей независимости и создала социально-демократическое мультиэтническое государство, Конституция которого закрепляла всеобщее избирательное право, права меньшинств и свободу религии.

Одним из первых действий новой власти стало проведение местных выборов с целью обеспечить демократическую подотчетность на уровне деревень. Как объясняет историк Хвадагиани, политическое руководство новой Грузии тогда было убеждено, что настоящее демократическое государство строится на деревне, а деревенские жители являются ключевым пунктом во всей политической системе.

Хвадагиани впервые увидел имя Перихан Софиевой в архивном журнале, в котором содержалась информация о региональных представителях Тифлисского округа, к которому в то время относилось село Караджала.

Архивные документы говорят о том, что Перихан Софиева выступала на тех выборах как независимый кандидат, конкурируя с представителями от общенациональных партий Грузии.

«Ее победа на выборах демонстрирует то, каким влиянием и авторитетом она должна была обладать в своей деревне. Это уникальный случай, — поясняет историк Хвадагиани. — Какой важной персоной она должна была быть для жителей своей деревни, чтобы они отдали ей свои голоса! Проголосовали за женщину».

Проводя исторические параллели с соседними странами, а также с остальным миром, грузинский историк практически со стопроцентной уверенностью говорит о том, что Перихан Софиева была первой женщиной- мусульманкой в мире, получившей официальную должность путем проведенных выборов в их современном понимании – при наличии избирательных урн, списков соревнующихся партий и формальных избирательных кампаний. Этот факт нашел свое отражение и в выпусках газет того времени.

«Представители старшего поколения в этом регионе хранят память о ней, знают, что хорошего она сделала при жизни», — рассказывает Бег Задр Софиев, который приходится Перихан внучатым племянником и сегодня работает учителем истории в местной школе.

«Она была очень активной, помогала всем вокруг. Вы можете представить себе, в каких условиях тогда жили здесь люди… А она всегда старалась помочь чем-то каждому», — говорит Бег Задр, сравнивая Перихан с образом Робин Гуда в женском обличии.

Учитель описывает Перихан как смелую, мужественную и очень необычную женщину для своей эпохи: «Она курила большую трубку и в разговорах с мужчинами всегда занимала доминантную позицию».

На основе рассказов жителей села о Перихан историку Хвадагиани стало известно, что она была одной из девяти детей в семье, единственной девочкой, но благодаря своему властному характеру впоследствии взяла верх и над всеми братьями. Она брала ссуды в банке, вела переговоры с представителями правительства.

По воспоминаниям людей, она была одной из тех, благодаря кому удалось уговорить руководство царской России проложить неподалеку от села Караджала железную дорогу.

Фактически Перихан была главой села Караджала, говорится в статье. Люди рассказывают о ней, как о мужчине, который волею судьбы родился в женском обличье. «Мужчины боялись ее. Слово Перихан имело силу. Никто не осмеливался идти против ее слова. Оно было как закон», — рассказывают очевидцы. Перихан удалось сохранить свой авторитет даже после прихода к власти большевиков.

Судьба братьев Перихан сложилась менее удачно. В период сталинских репрессий пятеро из девяти из них были расстреляны из-за того, что были зажиточными жителями своей деревни.

Перихан умерла своей смертью в 1953 году, в том же году, когда ушел из жизни Сталин. Как отмечает автор, несмотря на то, что Перихан наверняка была первой в мире мусульманкой, избранной на должность путем открытых выборов, скончалась она в стране, в которой уже не было ни свободных выборов, ни свободы вероисповедания.

Ее образ даже нынешние жители села воспринимают как нечто нетипичное, что идет вразрез с азербайджанской культурой и восприятием мира. Но одна из жительниц села, которая знала Перихан лично, считает, что при наличии должного образования возможно все: «Если женщина образована, она может добиться всего».