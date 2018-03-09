Озвученное перед Федеральным собранием 1 марта выступление Владимира Путина крайне негативно было принято во всем цивилизованном мире, даже в так называемых либеральных кругах России. Некоторые высмеивают Путина, называя его «молодым Брежневым», и намекая, что заявления российского лидера, мягко говоря, неадекватны. Другие считают Путина поджигателем войны – отождествляя последнего с печально известным северокорейским лидером. Один из лидеров российской оппозиции – бывший премьер-министр Михаил Касьянов – назвал своего бывшего шефа «чекистом по менталитету».

Но, как пишет армянский Первый информационный, выясняется, что сепаратисты оккупированного Карабаха воодушевлены выступлением Путина, и даже высказывают укоры в адрес тех деятелей Армении, которые выражают мнение, что необходимо вывести из Армении российские военные базы или пересмотреть сегодняшние армяно-российские отношения. Давид Бабаян в интервью tert.am особо подчеркнул заявление о модернизации ядерного арсенала России, прозвучавшее в нашумевшем выступлении Путина.

«Представив новое оружие, он сказал, что защитит союзников России от любых поползновений, а в списке союзников России есть и Республика Армения. Этих союзников можно пересчитать по пальцам, самым же важным из них является Армения. Это, я считаю, намного более важный, более мощный посыл, адресованный разным странам, в том числе и Турции, Азербайджану, потому что есть силы, которые пытаются подорвать сегодняшнее армяно-российское стратегическое партнерство – создавая впечатление, что живут на Марсе или думая, что нашим соседом является Люксембург или Дания. Тогда как нашим соседом является чудовищная Турция», – сказал Давид Бабаян, добавив, что «Турция со своей 700-тысячной армией однажды вторгнется в Армению, если не будет армяно-российского стратегического партнерства и российской военной базы в Армении».

Причем, пресс-секретарь так называемого «президента» сепаратистской «НКР» в отсутствии способности мыслить обвинил всех тех деятелей, которые не разделяют его «гениальные» мысли.

«Если бы Давид Бабаян не представлял официальный «Степанакерт» (Ханкенди — прим. Minval.az), пожалуй, было бы неадекватным отвечать ему, тем более, что высказанные им мысли не имеют никакого отношения к политике, а тем более политологии. Но Бабаян представляет президента «Арцаха», и в этом контексте как минимум некорректно, когда он оставляет за собой право комментировать вопросы, находящиеся исключительно в рамках мандата государственной и политической систем Армении. Тем более неприемлемо, что Бабаян выносит характеристики политическим деятелям Армении», — отмечает Первый армянский информационный.

Бабаян, продолжает издание, прибег к манипуляциям или не он как минимум плохо проинформирован, потому что приписывает Путину мысли, которые последний и не высказывал. Президент России не говорил, что защитит своих союзников от любых посягательств: он пообещал содействие только в том случае, если речь будет идти о ядерном нападении.

«После выступления Путина прошла неделя, но даже его пресс-секретарь Дмитрий Песков не смог сформировать адресность «союзника». Вероятно, Пескову нужно подсказать, указать на его коллегу Давида Бабаяна, который уж точно знает, что союзником России номер один является Армения, следовательно, угрозы Путина были адресованы Турции и Азербайджану. Даже смешно, потому что даже теоретически Анкара и Баку не могут использовать против Армении ядерное оружие – так как не имеют его», — резюмирует издание.

Minval.az