Шотландский журналист Брендли Жардин распространил в соцсети фотографию отцовского дома покойного президента Азербайджана Гейдара Алиева.

Как передает Minval.az со ссылкой на интернет-сайт moderator.az, путешествующий по Армении журналист 3 марта в своем Твиттере разместил фотографии села Джомардли Сисианского района Армении. Ныне это село называется Танаат.

По словам журналиста, на фото изображен отцовский дом Гейдара Алиева.

Tanahat, Armenia — home of former Azerbaijani ruler Heydar Aliyev’s family before they fled to Nakhchivan in 1923. Completely abandoned today. pic.twitter.com/lfZ6itl9tA

Напомним, что отец Г.Алиева Алирза до 1925 года жил в Джомардли. Он прожил в этом селе пока Гейдара Алиеву не исполнилось 2 года.

Журналист также отметил, что, по словам местных жителей, иногда со стороны Нахчывана село Джомардли посещают азербайджанцы.

Interestingly, several Armenian locals in Sisian have told me that Azerbaijanis from Nakhchivan occasionally make pilgrimages across the military border to Heydar Aliyev’s hometown here in Tanahat. pic.twitter.com/g4hPObSsuJ

— Bradley Jardine (@Jardine_bradley) 2 марта 2018 г.