Государственная пограничная служба с целью обеспечения безопасности границы продолжает проводить оперативно-розыскные мероприятия.

Как передает АПА, 8 марта 2018 года около 01:25 со стороны Береговой охраны на территории Астаринского района поступила информация о том, что неизвестные плавательные средства, нарушив госграницу, пересекли пограничные воды нашей страны.

Маршрут плавательных средств был взят под контроль, были даны соответствующие указания. Вдоль береговой линии была организована служба инспекционных групп.

Плавательное средство, направлявшееся в открытое море со скоростью 25 узлов, было преследовано пограничными сторожевыми кораблями и скоростными катерами ГПС. С них был дан звуковой и световой сигнал «СТОЙ», в воздух был открыт с расстояния 25 метров предупредительный огонь. Благодаря маневрам удалось добиться снижения скорости плавсредства нарушителей.

После преследования, которое заняло 2 часа 5 минут, судно нарушителей было задержано и осмотрено.

Во время досмотра было установлено, что плавательное моторное средство «Yamaha 150» принадлежало гражданам Ирана – Мехрану Юсиф Ниджату Тагы оглу, 1985 г.р. и Джамземи Исмаилу Шахвилди оглу, 1984 г.р. У нарушителей границы были обнаружены 2 смартфона, 1 устройство GPS типа «GARMIN», 1 фонарь, 1 нож и 9 таблеток трамадола.

В рамках операции по задержанию нарушивших государственную границу плавательных средств в 3-х коробках были обнаружены 74 однолитровых бутылки водки «Губернатор».

В ходе предварительно расследования было установлено, что именно эта преступная группа 15 февраля 2018 года в направлении поселка Балыгчылар Лянякаранского района предпринимала попытку перевезти через границу 450 однолитровых бутылок водки в 39 коробках, а также 20 стеклянных бутылок пива «Балтика-9».

Для задержания других членов преступной группы проводятся следственно-оперативные мероприятия.