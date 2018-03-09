10 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, в некоторых местах полуострова интенсивные. Сильный северо-западный ветер стихнет во второй половине дня.

Согласно сообщению Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6°, днем 7-10°.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 764 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 75-85%.

В районах Азербайджана пойдут дожди, в горных местах снег, днем в большинстве районов осадков в основном не ожидается, местами туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-6°, днем 9-14°, в горах ночью -2-3° мороза, днем 3-8° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, нормальный суточный ход метеорологических факторов на Абшеронском полуострове 10 и 11 марта благоприятно скажется на здоровье метеочувствительных людей.