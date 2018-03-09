В Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД поступила информация об организации азартных игр в чайхане, расположенной на территории Бинагадинского района столицы.

Как сообщили в МВД, в результате проведенной операции указанный объект был взят под контроль, была доказана организация там азартных игр.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан житель города Баку Мубариз Гулиев, игравшие на данном объекте в азартные игры лица были задержаны сотрудниками полиции.

Во время обыска в чайхане в качестве вещественных доказательств были изъяты используемые в азартных играх предметы, деньги и др.

Собранные по данному факту материалы были направлены в следственный отдел Главного управления.