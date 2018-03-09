Украина может только радоваться финансированию газопровода в обход России, поскольку последние переговоры показали неприемлемость проекта «Северный поток-2».

«Если Германия согласится на строительство газопровода «Южный газовый коридор», который построят из Азербайджана в Европу в обход России, то это будет означать их капитуляцию перед Россией», – заявила «Обозревателю» народный депутат фракции Блока Петра Порошенко Оксана Юринец.

По ее словам, Россия уже объявила газовую войну не только Украине, но и Европе.

«Поэтому обсуждение проекта «Северный поток-2» в контексте «только бизнес, ничего личного», закончилось логичным крахом», – заявила она.

Нардеп отметила, что Украина «может только радоваться позиции Германии, которая осознавала угрозу альтернативного Украине газопровода. Ведь для самой Европы этот проект в итоге будет стоить намного дороже. Это не просто экономический, это политический проект. Это прямая угроза безопасности всей Европы», – подчеркнула она.

С ее слов, Украина приветствует намерения Германии финансировать кредитную линию в размере 1,2 млрд евро под газопровод из Азербайджана в Европу.

«В этом есть заслуга Украины, которая на всех уровнях и переговорах доказывала то, что любые другие проекты России – это подрыв безопасности всего европейского пространства», – сказала нардеп.

Как ранее сообщал Minval.az, о намерениях Германии говорится в письме парламентского статс-секретаря при Министерстве финансов Германии Йенса Шпана председателю бюджетного комитета бундестага Петеру Бёрингеру.