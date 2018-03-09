Массовое изнасилование произошло в районе деревни Киривири в Центрально-Африканской республике: боевики похитили и изнасиловали большую группу женщин. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на независимую международную гуманитарную организацию Врачи без границ.

К врачам обратились 10 жертв изнасилования. Опасаясь расправы, они решились на это только через две недели после происшествия.

Многие другие женщины, пострадавшие от насилия, отказались от медицинского обследования в страхе перед стигматизацией, которой они могут подвергнуться в своих общинах.

«Некоторые были в шоке, другие были парализованы страхом или не могли говорить об этом инциденте. У некоторых женщин были открытые колото-резанные ранения», — сказала Сулейман Амоин, акушерка в больнице в городе Боссангоа, где лечились женщины.

Центрально-Африканская республика погрузилась в хаос после того, как боевики мусульманской группировки Селека свергли президента Франсуа Бозизе в 2013 году, спровоцировав противостояние с христианскими ополченцами из группировки Антибалака.