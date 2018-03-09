Известный писатель-тюрколог ушел из жизни после тяжелой продолжительной болезни.

Об этом сообщила семья известного писателя-тюрколога, передает Total.kz. Скриншот с сообщением о смерти Мурада Аджи и просьбой воздержаться в настоящий момент от звонков родным сегодня был распространен в социальных сетях.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 7 марта после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни исследователь тюркского мира, писатель Мурад Аджи.

Семья, переживая невосполнимую утрату, просит отнестись с пониманием к их горю и воздержаться от звонков», — говорится в распространенном обращении.

Церемония прощания с писателем состоится в Москве 10 марта в помещении морга Первой Градской больницы, также сообщила семья Мурада Аджи.