Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра обороны Грузии Левана Изория.
Информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра обороны Грузии Левана Изория.
Информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Дата: 2018/03/09 10:40
Раздел: Азербайджан, Важно
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