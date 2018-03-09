Двадцать один журналист приговорен судом Стамбула к тюремному заключению сроком от 2 до 7,5 лет за пропаганду организации Фетхуллаха Гюлена (FETO), которую Анкара считает террористической и обвиняет в госперевороте в июле 2016 года, сообщает в четверг газета Sabah.

Среди осужденных — популярный в Турции певец и обозреватель Атилла Таш, который приговорен к трем годам и одному месяцу тюрьмы по обвинению в «сознательном пособничестве террористической группе». Известный журналист Мурат Аксой, работавший в СМИ, связанных с FETO, приговорен к двум годам и одному месяцу тюрьмы, а его коллега Джума Улус — к 7,5 годам тюремного заключения.

Тюремные сроки получили еще 18 работников СМИ, которым были предъявлены схожие обвинения. Отмечается, что они работали на телеканалах, радиостанциях, газетах и журналах, связанных с Гюленом, и занимались пропагандой его организации.