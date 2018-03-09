Финансово-консультационный портал GOBankingRates опубликовал очередной топ-50 стран, в которых расходы на жизнь самые низкие и куда стоит переехать, чтобы тратить меньше. Азербайджан в рейтинге занял 35-ю позицию.

«Азербайджан богат природными ресурсами, в том числе нефтью, нефтепродуктами и природным газом. В Азербайджане цены на продукты питания и потребительские товары очень низкие, что делает его одним из самых дешевых мест для проживания. К примеру, стоимость жизни здесь на 70% ниже, чем в Нью-Йорке», — говорится в комментарии gobankingrates.com.

Самой дешевой для жизни страной в свежем рейтинге названа Индия. Далее в рейтинге расположились Саудовская Аравия и Пакистан. Из стран СНГ в топ вошли Украина (6-е место), Молдова (19), Беларусь (27), Казахстан (31), Армения (34), Китай занимает 37-ю строчку рейтинга. Отмечается, что были проанализированы данные по 115 странам мира, стоимость расходов сравнивалась с ценами в Нью-Йорке.

Страны оценивались по пяти основным показателям: индекс покупательской способности (измеряет относительную покупательную способность в стране по сравнению с Нью-Йорком), индекс арендной платы за жилье, индекс продовольственных товаров, индекс стоимости жизни (включающий расходы на местные товары и услуги, такие как транспорт и коммунальные услуги) и индекс цен в ресторанах, который сравнивает цены на блюда и напитки в ресторанах и барах.