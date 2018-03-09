Россия активно развивает ключевые военные технологии и представляет реальную угрозу военному доминированию США в Европе, заявил главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти. По его словам, к 2025 году США могут лишиться военного превосходства над Россией в этом регионе. Выступление Скапаротти перед конгрессменами приводит издание Defense One.

«Учитывая их модернизацию, темпы, которыми она идет… мы должны поддерживать предложенную модернизацию наших сил, чтобы мы могли сохранить превосходство в тех областях, в которых мы доминируем сегодня», — сказал Скапаротти. «Если бы мы не сделаем этого, я думаю, что они оспорят превосходство наших военных почти по всем направлениям уже, скажем, к 2025 году», — уточнил генерал.