Бывший президент США Барак Обама ведет переговоры с компанией Netflix о запуске собственного шоу, посвященного актуальным общественно-политическим проблемам, пишет The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

Формат передачи еще не определен, переговоры носят предварительный характер, рассказали собеседники издания. Однако известно, что обсуждается участие в шоу не только 44-го президента США, но и его жены Мишель.

При этом источники уточнили, что Обама не собирается использовать шоу для актуальных комментариев действий нынешнего президента США Дональда Трампа. Шоу Обамы, по их словам, должно быть основано на «вдохновляющих историях», которые будут освещать бывший президент и его жена.

​Главными темами передачи должны стать проблемы, которые занимали бывшего президента и его жену во время пребывания у власти: реформа здравоохранения, миграция, проблемы изменения климата, избирательное право. Кроме того, Мишель Обама может продвигать свою излюбленную повестку, которой она занималась еще будучи первой леди: вопросы правильного и здорового питания.

«На протяжении всей своей жизни они [Барак и Мишель Обама] поднимали истории о людях, которые старались незаметно изменить мир к лучшему. Рассматривая свои будущие личные планы, они продолжают искать новые способы помощи тем, кто хочет поделиться своими историями», — рассказал изданию старший советник бывшего президента Эрик Шульц.

Пока неясно, отмечает газета, сколько Netflix собирается платить семье Обама за участие в шоу, отмечает РБК.

Еще несколько источников, знакомых с ситуацией, рассказали, что Apple и Amazon, которые также владеют собственными стриминговыми сервисами, также заинтересованы в переговорах с Обамой о сотрудничестве. В то же время издание отмечает, что после ухода из Белого дома Обама ведет «незаметный» образ жизни, редко проявляет публичную активность и занят написанием мемуаров. Как сообщала газета Financial Times, издательский дом Penguin Random House предложил Обаме и его жене более $65 млн за написание двух отдельных книг о жизни и работе в Белом доме.

NYT приводит также цитаты из двух интервью Обамы, которые он дал в последние месяцы. «Если вы смотрите Fox News, то вы попадаете на другую планету», — сказал в одном из них Обама. «Если бы я смотрел Fox News, я бы не проголосовал за себя. Я бы глядел и задавался вопросом: «Кто этот парень?» — заявил Обама в еще одной беседе в журналистами.