Более 10 миллиардов евро исчезли с замороженных в 2011 году по решению ООН ливийских счетов.

Как передает РИА Новости со ссылкой на издание Vif, более 10 миллиардов евро «таинственным» образом исчезли со счетов банка Euroclear между 2013 и 2017 годами. По данным других бельгийских СМИ, эти счета контролировали приближенные свергнутого ливанского лидера Муаммара Каддафи.

Отмечается, что авторизация на размораживание не согласовывалась с министерством финансов Бельгии.

Как сообщила прокуратура, на четырех открытых счетах банка осталось около 5 миллиардов евро. Всего на счетах находились 16 миллиардов евро.