В Азербайджане проведены проверки по фактам нарушения градостроительного и строительного законодательства, по итогам которых составлены и представлены местным органам исполнительной власти обязательные к исполнению «Инструкции» по 193 объектам строительства, включая 83 объекта, расположенные в Баку.

Об этом говорится в отчете Кабинета министров о деятельности за 2017 год, сообщает в пятницу Trend.

В ходе разбирательств установлено, что наиболее распространенными недостатками являются нарушения при размещении объектов строительства требований детальных правил, связанных с зонированием территорий, видом и масштабом строительства, а также основных условий ведения строительства на прилегающих к населенным пунктам участках, то есть превышение предельных значений коэффициентов застройки и коэффициентов плотности застройки, несоответствие градостроительным нормам территорий для парковочных мест, зон озеленения и отдыха, а также несоответствие объектов социального обслуживания запланированному приросту населения.