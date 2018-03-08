Следствие по делу Федаи ханум пока не продвигается. За последний месяц никаких следственных дел не велось. Я встретилась с ней, у нее все нормально. Она соскучилась по свободе, зрителям и поклонникам.

Как передает издание Oxu.Az, об этом сказал адвокат арестованной певицы Федаи Лачын Тюркель Сулейманлы. По его словам, Федаи чувствует себя нормально и находится под надзором врачей.

Адвокат заявил, что в ближайшие дни вновь обратится по поводу изменения меры пресечения в отношении Федаи Лачын:

«Пребывание Федаи Лачын в тюрьме безо всякого следствия никому не нужно. Она готова явиться в любое время для участия в следственных мероприятиях. Но содержать ее в тюрьме месяцами безо всякого следствия тоже противоречит закону. Должна быть причина. Федаи Лачын никогда не уклонялась от следствия. Если завтра в ее отношении изберут меру наказания, то ее отправят в другое место с лучшими условиями. Но нынешние условия содержания вредят ее здоровью».

Адвокат также пожаловался на запоздание судебного процесса:

«Мы не знаем, по какой причине запаздывает судебный процесс. Никакого продвижения нет».

По словам Т.Сулейманлы, если судья сочтет Федаи Лачын виновной, то срок ареста начнет отсчитываться с первого дня ее попадания в тюрьму.

Отметим, что Ф. Лачын обвиняется в оказании помощи в побеге члену организованной преступной группировки, заключенному Э.Мамедову по прозвищу «Годжа».

В отношении певицы возбуждено уголовное дело по ст. 304.2.1 УК.

Решением Насиминского районного суда в отношении Ф. Лачын избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца. В случае доказательства ее вины, певицу ждет тюремное заключение сроком от 2 до 6 лет.

Напомним, что доставленные в Баку в специальном вагоне поезда Баку-Астара-Баку заключенные Али Агами и Этибар Мамедов совершили побег.

Дело обвиняемых в умышленном убийстве беглецов А. Агами и Э. Мамедова рассматривается в Лянкяранском суде по тяжким преступлениям. На прошлой неделе гособвинитель потребовал для каждого из них по 19 лет тюремного заключения.

Ночью 22 октября оба были доставлены на поезде из Лянкярана в Баку. Утром 23 октября на станции Баладжары, когда в сопровождении сотрудников Пенитенциарной службы мужчин выводили из вагона поезда, А. Агами и Э. Мамедов бежали.

По факту в Следственном управлении по особо тяжким делам Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 304.2 (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, группой лиц по предварительному сговору) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК АР.