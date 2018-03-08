Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер заявил о намерении попросить комитет по этике пересмотреть его дело и отменить решение о шестилетнем отстранении от футбольной деятельности.

«Прошло два с половиной года, а дело не сдвинулось с мёртвой точки. Похоже, над моей головой занесён Дамоклов меч, поскольку я не знаю, что произойдёт дальше», — приводит слова Блаттера Reuters.

Он отметил, что сейчас рассматривает способы, как очистить своё имя, и хочет попросить ФИФА заново рассмотреть его дело.

«Я хочу получить решение от комитета ФИФА по этике, чтобы дисквалификация была отменена, поскольку это отстранение — нонсенс. Я также пытаюсь понять, как мы можем изменить решение. Надеюсь, вопрос будет решён в ближайшие три месяца, до того как мы откроем чемпионат мира в России», — добавил бывший глава ФИФА.

В 2016 году Блаттер был отстранён на восемь лет от футбола из-за подозрений в коррупции. Затем приговор был смягчён до шестилетнего отстранения.