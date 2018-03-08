Должность министра иностранных дел Германии в новом правительстве может перейти к министру юстиции страны Гайко Маасу. Об этом, как сообщает ГОРДОН, пишет издание Spiegel ссылаясь на свои источники.

По информации издания, партийное руководство Социал-демократической партии Германии должно принять решение 9 марта.

Нынешний глава МИД Зигмар Габриэль в беседе с журналистами выразил убеждение, что Маас сможет «превосходно» справиться с руководством внешнеполитическим ведомством.

Сам Габриэль отметил, что покидает ведомство «с очень хорошим чувством».