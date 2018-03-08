Десять процентов личного состава органов внутренних дел Азербайджана в настоящее время составляют представительницы прекрасной половины человечества. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел АР.

Согласно информации МВД, достигшие успеха на службе женщины продвигаются вперед по карьерной лестнице и им оказывается доверие. Основная часть женщин-полицейских заняты во внутренних войсках, полку оперативного реагирования, следственных органах, дознании, отделах кадров, инспекциях по делам несовершеннолетних, паспортной регистрации, обработке статистических данных, международном сотрудничестве и других управления МВД Азербайджана.

Представительницы слабой половины человечества наравне с мужчинами борются с преступностью и обеспечивают закон и порядок, несмотря на то, что служба в полиции не для женщин, подчеркивают в МВД. Ведь здесь требуются физическая и психологическая сила, терпение, выносливость, потому как стражи порядка сталкиваются с экстремальными ситуациями. Но азербайджанские женщины давно стали ведущей силой общества.