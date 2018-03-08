Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, комментируя ситуацию с возможной организацией встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, заявил, что в настоящее время его график свёрстан.

«Что касается встречи с министром иностранных дел (России) Лавровым, я уже потерял счёт нашим встречам в прошлом году. Поэтому любое предположение о том, что мы отказываемся от дипломатических контактов — это просто настоящая глупость…», — приводит его слова RT со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.

По словам Тиллерсона, ещё пару дней назад он был не в курсе того, что Лавров будет в Эфиопии в это же время.

«Я до моего вылета сюда был не в курсе желания организовать встречу. Мой график свёрстан, так что если не получится (встретиться) здесь, то мы имеем возможность часто видеться в разных местах мира. И у нас есть номера телефонов друг друга, и мы ими пользуемся», — добавил госсекретарь.