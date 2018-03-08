В центре Киева 8 марта прошёл марш за гендерное равенство, участницы которого устроили «кастрюльный бой», используя кухонную посуду в качестве барабанов.

На акции протеста собралось около 150 человек. Митингующие скандировали «Свобода, равенство, женская солидарность», а также лозунги вроде «Цветы — клумбам, права — женщинам».

Сразу после окончания акции на женщин было совершено нападение, в результате которого пострадали как минимум пять активисток. Об этом сообщает украинское «Общественное ТВ» со ссылкой на организатора акции Елену Шевченко.

Одна из участниц опубликовала в социальных сетях фото, на котором её лицо залито зелёнкой, сообщает ТАСС. Девушка считает, что нападавшими были представители ультраправых движений, выступающие неподалёку против феминизма и этого женского марша.

Как сообщила другая женщина, ей в лицо распылили вещество из газового баллончика.

В полиции Киева пока не прокомментировали произошедшее.