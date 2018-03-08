Ученые из Мюнхенского университета имени Людвига Максимилиана (Германия) и Венского медицинского университета (Австрия) выяснили, какое слово больше всего подходит для описания в СМИ случая добровольного ухода из жизни: суицид (нем. suizid), самоубийство (нем. selbstmord) или «свободная смерть» (нем. freitod). Исследование показало, что выбор используемого термина оказывает влияние на то, как читатели впоследствии воспринимают и оценивают акт самоубийства. Об этом сообщает «Вокруг света».

Исследование специалистов показало, что все эти термины вызывают у читателей различные ассоциации. В эксперименте 451 доброволец (предварительно их разделили на три группы) знакомились с тремя новостными заметками, которые отличались лишь термином для описания самоубийства (suizid, selbstmord или freitod). Затем участников исследования просили пересказать прочитанное, выполнить тест на проверку памяти и обозначить свое отношение к событию. Оказалось, что после чтения заметки с тем или иным термином участники исследования придерживались разных позиций по поводу феномена суицида. Кстати, именно этот термин был признан респондентами самым предпочтительным для использования в СМИ.

Слово freitod (в переводе с немецкого — «свободная смерть»), на взгляд добровольцев, придавало тексту несколько положительное значение, поскольку этот термин ассоциировался у них с обдуманным шагом, который характерен, например, для неизлечимо больного человека. Наиболее используемое в таких случаях «самоубийство» (selbstmord), как ни странно, несет негативную окраску из-за неявной ссылки на преступление («убийство»). Самым нейтральным оказалось слово «суицид».

По мнению экспертов, аккуратное использование терминов в СМИ может повлиять на отношение к феномену. Так, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует англоязычным СМИ не использовать словосочетания «неудачная попытка суицида». Это может вызвать неправильные ассоциации, в которых смерть фигурирует как желательный результат. Ранее американские специалисты проверили, могут ли СМИ повлиять на количество самоубийств.