Армения 1 марта аннулировала так называемые цюрихские протоколы, подписанные Ереваном и Анкарой в 2009 году. Это «Протокол об установлении дипломатических отношений» и «Протокол о развитии двусторонних отношений», которые после подписания должны были быть ратифицированы парламентами двух стран. Однако Турция отказалась это делать, уже после подписания документов, поставив Армении предусловия. Аннулирование протоколов произошло прямо накануне выборов парламентом Армении президента, которые прошли 2 марта.

На заседании Совета нацбезопасности страны Саргсян заявил, что в течение 9 лет после подписания протоколов Турция не оставила Армении никаких сомнений, что она не собирается документы ратифицировать. На заседании члены Совбеза заявили, что Турция не воспользовалась своей исторической возможностью по налаживанию отношений с Арменией, но и «создала сложности в переговорном процессе по мирному урегулированию карабахского конфликта , способствуя дальнейшему укреплению позиции Азербайджана».

В Турции реакция на аннулирование Арменией протоколов была довольно скромной, если не сказать, практически никакой.

Эксперты рассказали «Москва-Баку», кто — Армения или Турция — больше потеряла от аннулирования протоколов.

Руководитель Центра изучения современной Турции Амур Гаджиев отмечает, что протоколы между Турцией и Арменией в 2009 году были подписаны под давлением Евросоюза и США.

«В то время Турция вела целенаправленную политику по демократизации общества, по отстранению армии от политики. Была популярна концепция главы МИД страны Ахмеда Давутоглу «Ноль проблем с соседями». Турция активно занималась вопросом вступления в ЕС и как кандидат на вступление должна была установить добрососедские отношения в том числе с Арменией, Кипром, Грецией, то есть следовать Копенгагенскому критерию. И на этой общей волне стали наблюдаться подвижки в отношениях Турции с Арменией, Грецией, продвижение по кипрской проблеме. По всем этим вопросам появился «свет в конце тоннеля». Так и с Арменией были подписаны цюрихские протоколы. Но, как известно, если о чем-то договариваешься под давлением, договоренности не приходят к практическому воплощению», — констатирует Гаджиев.

К настоящему моменту, по словам Гаджиева, много времени утекло, изменились отношения Турции с ЕС и внимание Анкары сосредоточилось на других направлениях.

«Сейчас основное внимание Турции приковано к Ближнему Востоку — к Сирии и Ираку. И сейчас Турции просто не до Армении, у нее другие стратегические интересы. Турецкие СМИ довольно поверхностно сообщили об аннулировании протоколов. Ко всему прочему есть еще один серьезный аспект, согласно которому эти протоколы не могли и не могут в ближайшее время быть реализованы. Это нагорно-карабахский конфликт, который до сих пор не разрешен. Азербайджан является одним из главных союзников Турции, братской страной. И пока нагорно-карабахский конфликт не будет разрешен, Турция не станет подписывать какие-либо протоколы с Арменией, то есть не будет действовать в ущерб отношений с Азербайджаном, не станет вызывать беспокойство с его стороны. Турция на такие шаги не пойдет однозначно».

По словам эксперта, Армении, безусловно, были бы более выгодны, чем Турции, восстановление отношений с Анкарой в связи с тем, что открытие границ вовлекло бы Армению в региональные проекты.

Политолог Алексей Фененко считает, что по факту протоколы были мертвы еще с начала 2010 года.

«Об этом открыто говорили. И вопрос состоял только в том, как стороны от них откажутся. Турция практически сразу после подписания поняла, что ничего из этой истории не выйдет. Армения же ждала, а сейчас ей подвернулся удачный случай решить этот вопрос. Первый повод – это подписание Арменией с ЕС Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. Армения поняла, что сейчас удобный момент для того, чтобы выйти сухой из воды – с ЕС подписано соглашение, а значит вероятно, что в ситуации с Турцией ЕС окажется на стороне Еревана. И сейчас Ереван смотрит на реакцию ЕС – если не будет возмущаться, значит все нормально, можно идти дальше. Второй момент, почему Армения решила аннулировать протоколы сейчас — ослабление партнерства США и Турции. Ереван увидел это и решил на этой ситуации сыграть”,- считает эксперт.

По словам Фененко, самолюбие Армении было ущемлено неким изменением позиции США по нагорно-карабахскому конфликту и сейчас Ереван хочет посмотреть на реакцию Вашингтона.

«Армянская элита сильно радикализировалась по сравнению с 2009 годом, возобладали сторонники более жесткого подхода», — говорит Фененко.

Армения, по словам эксперта, пытается все больше отойти от России и приблизиться к Западу и надеется на его помощь, в том числе в нагорно-карабахском урегулировании.