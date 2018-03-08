Телеведущая Ксения Собчак провела одиночный пикет возле здания Государственной думы в Москве с требованием отставки российского парламентария Леонида Слуцкого, передает RT.

«Я требую, чтобы депутат Слуцкий… сложил с себя полномочия немедленно», — написала она на своей странице.

Ранее стало известно, что несколько представительниц СМИ заявили о домогательствах со стороны Слуцкого, что вызвало широкий общественный резонанс.

Впоследствии депутат отметил, что оставляет за собой право в любой момент подать в суд в связи с прозвучавшими в его адрес обвинениями.