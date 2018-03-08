Кабинет министров Азербайджана внес изменение в постановление «Об усовершенствовании правил пользования транспортными средствами в управлениях, предприятиях и организациях, финансируемых из государственного бюджета Азербайджана».

Как передает Тренд, согласно изменению, Службе кадастра и адресного реестра недвижимого имущества и Государственному агентству по организации государственного управления землями при Государственном комитете по вопросам имущества выделены по три автомобиля каждой структуре.