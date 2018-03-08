«Сегодня в 15:30 в Бакинском метрополитене был найден и передан родителям потерявшийся несовершеннолетний ребенок».

Об этом сообщил Report начальник отдела по связям с общественностью ЗАО «Бакинский метрополитен» Насими Пашаев.

По его словам, ребенка нашли на станции метро «Нариман Нариманов»:

«Родители ребенка сошли на станции метро «28 Мая», а ребенка забыли в вагоне. Через некоторое время сотрудники полиции и метрополитена нашли ребенка на станции метро «Нариман Нариманов», в поезде, следовавшем в депо, и передали родителям».