Сотрудник полиции, охранявший имение президента Украины Петра Порошенко в Конча-Заспе, совершил самоубийство, передает «Страна.ua» со ссылкой на информированный источник.

По данным издания, старший сержант полка особого назначения Нацполиции Сергей Галасюк «покончил с собой на дежурстве возле дома Порошенко». Инцидент произошел еще 23 февраля.

Как сообщают украинские СМИ, ранее Галасюк уже пытался совершить самоубийство. При этом полицейский продолжал выполнять служебные обязанности.

В правоохранительных органах подтвердили гибель Галасюка. По факту смерти старшего сержанта возбуждено уголовное дело по ст.115 УК Украины («Умышленное убийство»).