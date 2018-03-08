Государственная дорожная полиция Баку поздравила женщин-водителей с Международным женским днем.

Как сообщает 1news, в акции, посвященной 8 Марта, принял участие заведующий отделом по связям с общественностью Управления Государственной дорожной полиции Главного управления полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, инспекторы, журналист агентства 1news.az и различные телеканалы.

Во время акции, которая прошла у круга Бешмяртябя, а также на кругу Азнефть, сотрудники Дорожной полиции поздравили женщин-водителей, соблюдающих правила дорожного движения и имеющих обязательное страхование гражданской ответственности, вручили им подарки.

Всего инспекторами Дорожной полиции было поздравлено свыше 200 женщин-водителей. Среди поздравленных женщин оказалась и водитель антикварного автомобиля Москвич-407 уникального розового цвета, сказавшая, что всегда соблюдает правила дорожного движения. В целом все женщины благодарили участников акции за подарки и внимание.

В завершении мероприятия полковник Вагиф Асадов выразил благодарность журналисту 1news.az за участие в акции, сделав памятное фото с ним.