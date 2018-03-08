Бакинка Нушаба Агаева на протяжении последних пяти лет работает в мастерской по ремонту автомобилей.

44-летняя Нушаба Агаева, мать двоих детей, имеет среднее медицинское образование.

Как передает «Анадолу», она стала мастером по ремонту автомобилей из-за своего интереса к машинам.

По словам Агаевой, она всегда оставалась недовольной качеством работы других мастеров.

Сегодня Нушаба Агаева считается одной из лучших мастеров по ремонту автомобильной коробки передач в Баку.

Вначале ее родные были против, но сегодня нормально воспринимают работу Агаевой.

«Бытует мнение, что ремонт автомобиля является сугубо мужским делом. Однако даже самая сложная работа становится легкой, если она любимая. Ремонтом автомобилей могут заниматься не только мужчины. При желании с этим легко справятся и женщины. На данный момент я — единственная женщина в Азербайджане, занимающаяся ремонтом автомобилей. Женщин нельзя назвать слабым полом, на самом деле мы очень сильные. Я решила посвятить этой профессии всю оставшуюся жизнь», — сказала Агаева.