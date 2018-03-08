Президент Совета Европейского союза Дональд Туск выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«Глубоко опечален трагическим известием о пожаре в Республиканском наркологическом центре в Баку, повлекшем многочисленные человеческие жертвы. От имени Европейского союза с глубоким прискорбием выражаю соболезнования семьям и близким погибших, желаю исцеления пострадавшим», — говорится в соболезновании.

Пожар начался 2 марта в 6:10 по местному времени в одноэтажном деревянном корпусе наркологического центра. Из корпуса, где произошел пожар, было спасено 34 человека, 25 погибли.