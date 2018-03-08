США считают своё вмешательство в выборы и во внутренние дела стран благом для них, однако на самом деле это неоимперский подход. Об этом в ходе брифинга заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, в одной из американских газет была опубликована статья, которая описывает историю вмешательства США во внутренние дела «десятков и десятков стран» в течение многих лет, передаёт РИА Новости.

«Когда эта тема стала обсуждаться в американских СМИ, я услышал поразительное утверждение о том, что да, мы, американцы, это делаем, но мы делаем это ради блага тех стран, о которых идёт речь, потому что мы несём с собой, через своё вмешательство, свободу и демократию. Мы такую философию совершенно не разделяем», — сказал министр.

Он подчеркнул, что считает данные подходы «абсолютно неоимперскими».

«И мы никогда не будем заниматься чем-то подобным», — заключил Лавров.