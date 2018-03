В акваторию Чёрного моря вошёл американский десантный корабль USS Oak Hill (LSD 51). Об этом говорится в Twitter-аккаунте турецких споттеров, которые занимаются отслеживанием путей движения военных судов через Босфор.

JEB Little Creek based @USNavy Whidbey Island class dock landing ship USS Oak Hill transited BlackSea-bound Bosphorus 14:00Z. LSD51 hoisted courtesy Turkish, US, ‘following is international sign’,’maritime pilot on board’, ‘Do Not Pass Ahead of Me’ flags during its transit. pic.twitter.com/pUiK37xY3K

— Yörük Işık (@YorukIsik) 7 марта 2018 г.