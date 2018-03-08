Сенат в американском штате Флорида разрешил преподавателям носить на работу винтовки. О том, что нужно вооружать педагогов, первым заговорил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщила телекомпания CNN.

Сенаторы штата проголосовали за повышение с 18 до 21 года возрастного ценза при покупке вооружений штурмового образца и за запрет торговли устройствами, повышающими скорострельность полуавтоматического оружия.

Также проекты наделяют правоохранителей более широкими полномочиями при конфискации оружия у людей с психическими отклонениями, позволяют ужесточить меры безопасности в школах и разрешить учителям иметь при себе оружие.

Поводом стало очередное массовое убийство в одной из флоридских школ, жертвами 19-летнего стрелка стали 17 человек.