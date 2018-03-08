Заместитель министра обороны США Джон Руд высказал опасения, что противоракетная оборона страны не сможет предотвратить возможную атаку России и Китая.

«Система ПРО США в том виде, в каком она разработана и развернута, не имеет возможности свести на нет стратегический ядерный арсенал России или Китая», — сказал Руд.

Также он заявил, что США известны планы России и Китая по созданию нового гиперзвукового оружия. Кроме того, Руд отметил, что Пентагон «огорчен и встревожен» заявлениями президента РФ Владимира Путина о разработке новых систем вооружений.

По словам Руда, Москва «не выполняет свои обязательства по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности».