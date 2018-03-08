По состоянию на 1 января текущего года органами службы занятости по стране официально предоставлен статус безработного 38 481 человеку, 36,3% из них составляют женщины.

Как сообщает Report, это нашло отражение в отчете о деятельности Кабинета министров за 2017 год.

В документе отмечается, что пособие по безработице в среднем составило 291,2 маната.

В отчете также отмечено, что по состоянию на 1 января 2018 года в экономике страны число наемных работников составила 1521,3 тыс. человек, из которых 880,1 тыс. вовлечены в государственный сектор экономики, 641,2 тыс. — трудятся в негосударственном секторе. В нефтяном секторе экономики число наемных работников составило 33,9 тыс. человек, в ненефтяном секторе — 1487,4 тыс. человек.

В сфере услуг 21,9% работников задействованы в области образования, 19,2% — торговли и ремонта транспортных средств, 8,6% — оказания социальных услуг и в сфере здравоохранения.