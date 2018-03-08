Утверждения об агрессии России против стран Балтии не имеют под собой никаких оснований. Об этом заявил руководитель военного комитета НАТО генерал Петр Павел, который находится с визитом в США.

Как сообщает ТАСС, представитель одного из американских СМИ попросил военачальника прокомментировать «агрессию» России в отношении Балтии.

«Я бы, вероятно, с большей осторожностью использовал термин «агрессия» применительно к Балтии, так как мы в действительности не видим открытой агрессии в отношении прибалтийских стран», — сказал он.

По его словам, наблюдался «рост напряжённости в регионе», однако не происходило «вторжения на территорию стран Балтии и даже в их воздушные пространства».

«Всё, что у нас имеется в регионе, — это возросшее военное присутствие, увеличенное число учений, вылетов дальней авиации, более активное использование разведки, но я бы это агрессией не назвал», — добавил Павел.

Чешский генерал также прокомментировал сообщения о якобы имевших место случаях нарушения российской военной авиацией воздушного пространства стран Балтии.

«Большинство из этих так называемых нарушений вызваны потерей связи или ошибками человека и техники. Я бы сказал, 90% этих так называемых нарушений объясняются техническими или человеческими ошибками», — сказал он.