Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш записал видеообращение, приуроченное к Международному женскому дню. Ролик был опубликован на канале новостной службы ООН на YouTube в среду, 7 марта.

По его словам, в современном мире доминируют мужчины, причем это «касается как правительств и государственных органов, так и частных и международных организацией, таких как ООН».

«Таким образом, главный вопрос гендерного равенства — это вопрос власти. И поэтому нашей главной задачей является дать власть женщинам», — отметил Гуттериш.