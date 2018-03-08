ОАО «Азерэнержи» прекратил сотрудничество с Международным рейтинговым агентством Fitch. Агентство сообщило, что это сделано в коммерческих целях.

Глава пресс-службы «Азерэнержи» Яхья Бабанлы подтвердил этот факт.

По его словам, в нынешней ситуации структура не видит эффекта от сотрудничества с Fitch:

«Мы прекратили контракт с Международным рейтинговым агентством Fitch. Долгосрочное сотрудничество «Азерэнержи» с международными организациями проявило себя в повышении рейтинга ОАО. Не считаем особо эффективным сотрудничество с несколькими международными организациями, проводящими мониторинг. Но в будущем можно пересмотреть вопросы сотрудничества».

В настоящее время «Азерэнержи» сотрудничает только с Международным рейтинговым агентством Standard&Poors (S&P), отмечает Report.