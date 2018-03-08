Посвященное теории относительности письмо Альберта Эйнштейна продали на аукционе Winner’s за 103 тысячи долларов, сообщается на сайте аукционного дома.

Отправленное в 1928 году из Берлина письмо было посвящено теории относительности и адресовано математику Герману Мюнцу. В письме Эйнштейн описал финальные этапы развития теории. Также к письму был приложен конверт, в котором оно было отправлено.

Среди лотов аукциона были и другие письма, а также фотографии Эйнштейна. За каждый лот покупатели отдали по несколько тысяч долларов.