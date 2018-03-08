Вчера вечером на территории Насиминского района Баку произошло самоубийство со смертельным исходом.

Сеидов Ибрагим Абдулазиз оглы 1978 г. в Ясамальском районе на ул. Муртуза Мухтарова пытался покончить с собой, нанеся удар ножом в область сердца, пишет Report.

Раненый был доставлен в корпус хирургии Клинического медицинского центра № 1, а после операции перенесен в отделение реанимации. Впоследствии придя в сознание, И. Сеидов бросился из окна 4-го этажа больницы. Мужчина скончался на месте происшествия.

Причиной инцидента послужил спор между И. Сеидовым и его бывшей супругой. Некоторое время назад они развелись. И. Сеидов неоднократно и безуспешно пытался увидеть своих малолетних детей. В итоге он решил покончить с собой.

Покойный рассказал об этом врачам, после того как был помещен в больницу после первой попытки самоубийства.

По факту в Насиминской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 Уголовного Кодекса (доведение до самоубийства), ведется расследование.