Отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля действительно вызвано нервно-паралитическим веществом, заявили в Скотланд-Ярде.

«Это рассматривается как серьезный инцидент, связанный с покушением на убийство с применением вещества нервно-паралитического действия», — заявили представитель Скотланд-Ярда Марк Роули.

Он отметил, что двое пострадавших все еще находятся в больнице в критическом состоянии. Также в больнице находится полицейский, который первым прибыл на место происшествия, его состояние оценивается как тяжелое, пишет Интерфакс.

При этом в полиции не указывают, о каком конкретно веществе идет речь.

По словам представителя полиции, Скрипаль и его дочь были целью атаки, задачей полиции на данный момент является установление того, кто мог стоять за нападением. Над делом работают сотни специалистов из правоохранительных органов, добавил Роули.

Он отметил, что свидетельств «большого риска для здоровья» жителей Солсбери нет.

5 марта сотрудники полиции Солсбери объявили, что близ одного из торговых центров города в воскресенье из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали два человека. Позднее британские СМИ назвали их имена — это экс-полковник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие были доставлены в больницу, их состояние оценивается как критическое.