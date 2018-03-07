Распространенное в ОБСЕ, по инициативе сепаратистского режима Нагорного Карабаха, «заявление» не имеет никакого отношения к позиции ОБСЕ по вопросу урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Об этом говорится в среду в сообщении Постоянного представительства Азербайджана при ОБСЕ в связи информацией, распространенной армянскими СМИ, о том, что якобы по инициативе незаконного сепаратистского режима, созданного на оккупированных Арменией территориях Азербайджана, в ОБСЕ было распространено так называемое “заявление” как «официальный документ».

Как говорится в сообщении Постоянного представительства Азербайджана при ОБСЕ, в соответствии с установленной практикой в рамках ОБСЕ секретариат организации распространяет по просьбе любого государства-участника любой документ, полученный от этого государства, без изменения его содержания.

«Делегация Азербайджана в ОБСЕ неоднократно поднимала этот вопрос в Секретариате организации, обращая внимание на недопустимость предоставления возможности Армении злоупотреблять Центром распространения документов ОБСЕ для продвижения своих аннексионистских стремлений в отношении территорий, оккупированных военной силой. В результате переговоров с Генеральным секретарем, Секретариат ОБСЕ распространил среди государств-участников ноту, в которой изложена официальная политика организации о том, что Секретариат не несет ответственность за содержание документа, полученного для распространения от любого государства-участника и распространение документа не наносит ущерба решениям ОБСЕ, изложенным в документах, согласованных государствами-участниками организации. Ответственность за содержание носит только государство-участник, запрашивавший распространение документа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ОБСЕ как межправительственная организация осуществляет решения, принятые на основе консенсуса и осуществляет коллективную волю всех 57 стран-участниц.

«Только консенсусные документы отражают позицию организации. Следовательно, распространение упомянутого «заявления» не имеет никакого отношения к заявленной позиции ОБСЕ в отношении армяно-азербайджанского конфликта. Эта позиция отражена в соответствующих документах ОБСЕ и решениях, принятых консенсусом с 1990-х годов, в которых подчеркивается уважение к неприкосновенности всех границ, и отмечается, что Нагорный Карабах является составной частью Азербайджана», — говорится в сообщении.