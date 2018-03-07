Управление воздушного движения «Азераэронавигация» (AZANS) при авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии» и Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) подписали 7 марта меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в ряде ключевых областей.

Соглашение подписали директор AZANS Фархан Гулиев и вице-президент IATA Рафаэль Шварцман в Мадриде в рамках ежегодного Всемирного конгресса по организации воздушного движения.

Соглашение предусматривает сотрудничество в области организации воздушного движения, управления воздушным движением, обучения аэронавигационного персонала, разработки летных процедур PANS/OPS и аккредитация услуг. Сотрудничество между AZANS и IATA будет способствовать обеспечению безопасного и эффективного обслуживания воздушного движения в регионе.

Директор УВД AZANS Фархан Гулиев также провел встречу с генеральным директором организации по безопасности и аэронавигационному обеспечению (CAAS) Сингапура Кевином Шумом. В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в области планирования транзитных полетов и безопасности воздушного движения.

Кроме того, в рамках Всемирного конгресса по организации воздушного движения прошла презентация нового Центра эффективности использования воздушного пространства (ASEC) в составе AZAL, который открылся в Международном Аэропорту Гейдар Алиев совместно с компанией Thales.

В рамках мероприятия также был объявлен запуск нового высокотехнологического проекта внедрения «Виртуальной вышки УВД» с Центром управления AZANS в Международном Аэропорту Гейдар Алиев. Соответствующий контракт был подписан Президентом «Азербайджанских Авиалиний» Джахангиром Аскеровым и Вице-президентом Thales International Рафаэль Эскинази 8 февраля в Баку.

Проект будет реализован в консорциуме с французской компанией Thales и канадской компанией Searide, которая специализируется на внедрении инноваций в авиационной сфере и является «пионером» в области разработки Цифровых вышек УВД.

«Виртуальная вышка» позволит осуществлять управление воздушным движением в районе аэродрома и предоставлять полетно-информационное обслуживание удаленно с применением искусственного интеллекта и цифровых систем. При этом полностью соблюдается требуемый уровень эксплуатационной безопасности, эквивалентный уровню реальной вышки, управляемой диспетчерами УВД, что позволит своевременно адаптировать бизнес под растущие требования и стремительно меняющийся рынок услуг.

Всемирный конгресс Организации воздушного движения является самым большим международным профессиональным мероприятием в области ОВД. В рамках мероприятия проходит уникальная выставка и конференция, в которых ежегодно участвуют свыше 7 500 специалистов со всего мира. Конгресс организуется и проводится Организацией поставщиков аэронавигационного обслуживания гражданской авиации (CANSO) в партнерстве с Ассоциацией диспетчеров УВД (ATCA). Участниками Конгресса являются ведущие мировые разработчики продуктов и услуг, эксперты, ключевые руководители, поставщики аэронавигационного обслуживания.