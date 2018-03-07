Глава азербайджанской диаспоры в Москве Ализаман Рагимов удостоен ордена преподобного Сергия Радонежского. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Награда была присвоена Рагимову за его стремления в сфере социально-экономического развития, общественной и благотворительной деятельности в Московской области.

Отметим, что в церемонии награждения приняли участие глава городского округа Домодедова Александр Двойних, депутат государственной думы РФ Вячеслав Фетисов, представитель партии «Единая Россия» Дмитрий Городецкий.

Рагимов в своем выступлении поблагодарил за столь высокую оценку своей деятельности: «Мы участвуем в строительстве школ, детских садов и административных зданий на территории Московской области. Я горжусь тем, что могу достойно представлять свою страну в России».