В комиссию Госдумы по этике поступили четыре жалобы на домогательства со стороны депутата Леонида Слуцкого, заявил глава комиссии Отари Аршба, передает «Интерфакс».

По его словам, жалобы поступили от заместителя главного редактора RTVI Екатерины Котрикадзе, продюсера телеканала «Дождь» Дарьи Жук, журналистки «Би-би-си» Фариды Рустамовой и кандидатки в президенты России Ксении Собчак.

«Согласно положению о комиссии по любому поступившему обращению мы обращаемся за разъяснениями к тому коллеге, от которого оно поступило», — сказал Аршба.

Он также отметил, что соответствующий запрос был также направлен самому Слуцкому. По словам Аршбы, комиссия сможет собраться для рассмотрения обращений «в течение двух-трех недель».

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