Сирийская оппозиционная группировка Джейш аль-Ислам (Армия Ислама) взяла на себя ответственность за уничтожение российского военного-транспортного самолета Ан-26, который разбился накануне на подлете к авиабазе Хмеймим.

Об этом сообщает ливанское издание AdDiyar со ссылкой на заявление группировки.

По информации оппозиционеров, самолет был сбит в ответ за бомбардировки Восточной Гуты. Они якобы отправили к Хмеймиму пять человек, которые расстреляли снижающийся самолет из тяжелого пулемета.

«Вы могли подумать, что на вашей базе вы в безопасности, но мы не оставим ее в покое. Мы будем нападать на нее, каждый раз по-новому. Вы заплатите за то, что сделали в Восточной Гуте», – говорится в заявлении Джейш аль-Ислам.